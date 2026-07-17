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        Kayseri'de 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla panel düzenlendi

        Kayseri'de 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla "10. Yılda 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi: Şanlı Direnişin 10. Yılında İnancımız Duamız Bir Türkiye Konferansı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 19:46 Güncelleme:
        Kayseri'de 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla panel düzenlendi

        Kayseri'de 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla "10. Yılda 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi: Şanlı Direnişin 10. Yılında İnancımız Duamız Bir Türkiye Konferansı" düzenlendi.

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile 15 Temmuz Derneği'nce üniversitenin kongre ve kültür merkezinde gerçekleşen konferans İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Burada konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, 40 yıllık bir yapılanma olan ve tüm kamu kurumlarına sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'nin istikbali için kendilerine verilen askeri teçhizatları Türk milletine doğrulttuğunu söyledi.

        Örgütün, millet iradesini hesap edemediğini ifade eden Türköz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine meydanlara inen Türk milletinin iradesine sahip çıktığını kaydetti.

        KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtulmuş Karamustafa ise Türkiye'nin uluslararası arenada sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde edebilmesi için nitelikli insan kaynağı yetiştirdiklerini belirtti.

        2019 yılından bu yana 15 Temmuz öncesi ve sonrası etkinlik düzenlediklerini kaydeden Karamustafa, gençlerin ve toplumun bilinçlenmesi için bu tür etkinliklerin yapılmasını önemsediklerini dile getirdi.

        15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da Türkiye'nin tüm illerinde ve yurtdışında 12 ülkede, şehit çocuklarının ve gazilerin katıldığı programlarla şehitleri andıklarını, vatana, millete, toprağa ve bayrağa olan sadakatlerini yenilediklerini ifade etti.

        Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit düşen komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit de bu tür etkinliklerle 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

        15 Temmuz'un önemine dikkati çeken Yiğit, şu ifadeleri kullandı:


        "Ellerimizdeki o kelepçeleri kırıp attığımız günün adıdır 15 Temmuz. Rabbim inşallah o 15 Temmuzları bu millete bir daha yaşatmaz. Bizim birimiz vallahi onların binlerine bedel. Biz onlardan korkmuyoruz, korkmadık, korkmuyoruz da zaten. Onlar isterlerse tanklarla, toplarla neyi varsa onlarla gelsinler, vallahi biz var ya onları elimizdeki değnekle kovalarız. Ama uyanık olacağız. 15 Temmuz o kadar önemli bir gün. O 15 Temmuzlar bir daha gelmesin diye biz 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Eğer ki unutursak vallahi kanımız kurusun, unutmayacağız ve unutturmayacağız."

        Gazi Ahmet Alkılıç da 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.

        Konferansa, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın babası Harun Doğanay da katıldı.

        Panel öncesi, Fatma Süleyman Katartaş Camisi'nde şehitler anısına lokum ikram edildi.

        Öte yandan, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nce 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.


        Program, il protokolü, daire amirleri, şehit yakınları ve gazilere yapılan yemek ikramıyla sona erdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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