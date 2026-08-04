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        Kayseri'de 5 ayrı evden hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de 5 farklı ikametten hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Kayseri'de 5 ayrı evden hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de 5 farklı ikametten hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, malvarlığına karşı işlenen suçların aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık amacıyla girdikleri evlerden yaklaşık 1 milyon 910 bin lira çalan E.K, S.E, B.B, N.Ş. ile Y.E'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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