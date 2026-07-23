Kayseri'de afetlere hazırlık kapsamında ortak veri altyapısı çalışması yürütülüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile AFAD koordinasyonunda, afetlere hazırlık kapsamında kritik tesislerin envanterinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve bu verilerin ortak dijital altyapıda toplanmasına yönelik çalışma yürütülüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile AFAD Kayseri İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen değerlendirme toplantısında, afet anında kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesine yönelik planlamalar ele alındı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, afet yönetiminde doğru veri ve planlamanın önemine değinerek kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek bilgilerle kritik tesis envanterinin oluşturulacağını belirtti.



Arın, elde edilecek verilerin değerlendirilmesinin ardından ortak bir yol haritası hazırlanacağını, geliştirilen afet bilgi sistemi ile coğrafi bilgi sistemi altyapısının dış paydaşların da erişimine açılmasının hedeflendiğini ifade etti.



AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç de afet yönetiminde kurumlar arası koordinasyonun ve ortak veri kullanımının önem taşıdığını belirtti.



Kritik tesislerin yanı sıra alternatif ulaşım güzergahlarının da önceden planlanmasının kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından gerekli olduğunu belirten Genç, kurumlardan temin edilecek verilerin Büyükşehir Belediyesinin coğrafi bilgi sistemi altyapısına işlenerek ortak kullanıma sunulmasının planlandığını kaydetti.



Çalışmayla, kurumlar arası iş birliğiyle oluşturulacak ortak veri tabanı sayesinde afet öncesi hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi, kritik altyapıların etkin yönetimi ve afet anında kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.







