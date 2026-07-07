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        Kayseri'de apartman görevlisinin eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanması sürdü

        Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısının oturduğu apartmanın görevlisinin eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Kayseri'de apartman görevlisinin eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanması sürdü

        Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısının oturduğu apartmanın görevlisinin eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul M.G'nin (36) kocası E.G. ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık İ.Ş. (51) ise İstanbul'dan Kayseri'ye nakil aşamasında olduğu için duruşmaya katılamadı.

        Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.


        Duruşmada, taraf avukatları dinlendi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde ikamet eden boşanma aşamasındaki eşiyle 9 Aralık 2025'te konuşmaya gelen İ.Ş, bina girişinde apartman görevlisinin karısı M.G. ile karşılaşmış, M.G'yi bıçakla yaralayarak öldüren İ.Ş, karısının bulunduğu dairenin kapısını baltayla kırmaya çalıştıktan sonra olay yerinden ayrılarak jandarmaya teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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