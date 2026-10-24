Kayseri'de Atatürk ve Cumhuriyet Muaythai Şampiyonası başladı

Muaythai Kayseri İl Temsilciliğince organize edilen Atatürk ve Cumhuriyet Muaythai Şampiyonası başladı.

İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Talas Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir'den yaklaşık 200 sporcunun katıldığı etkinlikte, sporcular birincilik kürsüsüne çıkabilmek için mücadele ediyor.

Müsabakalar, yarın sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonundan bahsederek, Cumhuriyet'e sahip çıkacak gençler yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.