Dördüncü Kayseri Gastronomi Günlerine vatandaşlardan tam not

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 4. Kayseri Gastronomi Günleri, zengin etkinlik programı, yöresel lezzetleri ve özenle hazırlanan etkinlik alanıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Kayseri'nin gastronomi kültürünü tanıtan etkinlik için Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve emeği geçenlere teşekkür ederek herkesi bu lezzet şölenine davet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, kentin köklü mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel lezzetleri daha geniş kitlelerle buluşturmak ve gastronomi turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 4. Kayseri Gastronomi Günleri, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Kayseri'nin Lezzetleri, Vatandaşların Memnuniyetiyle Buluştu

2225 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon; geleneksel lezzetleri, ünlü şeflerin katılımıyla düzenlenen etkinlikleri, atölyeleri, yarışmaları ve her yaş grubuna hitap eden programlarıyla Kayserililerden ve şehir dışından gelen misafirlerden ilgi görüyor. Etkinlik alanını ziyaret eden vatandaşlar, organizasyonun kapsamından, düzeninden ve sunulan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken Kayseri'nin gastronomi değerlerinin böylesine kapsamlı bir etkinlikle tanıtılmasını da takdirle karşıladı.

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çok Güzel Düşünmüş"

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Etkinlik alanını ziyaret eden Leyla Doğan, organizasyonun beklediğinden daha kapsamlı olduğunu belirterek, "Bu kadar yoğunluk beklemiyordum. Bugün çok güzel, hafta sonunun daha da yoğun geçeceğini düşünüyorum. Çocuk alanı düşünülmüş, çay ikramı var. Mutlaka gelsinler. Vaktim olsa dört gün burada olabilirim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi çok güzel düşünmüş, çok teşekkür ederiz. Devamı gelsin" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl da etkinliğe katıldığını belirten Yüksel Ay ise bu yılki organizasyonu daha düzenli ve keyifli bulduğunu ifade etti. Millet Bahçesi'ne sık sık geldiğini söyleyen Ay, "Geçen yıl da gelmiştik, bu sene daha hoş ve daha düzenli. Biz burasının aşığıyız. Kesinlikle gelmeyen vatandaşlarımız gelip görsünler. Erciyes'i, Ali Dağı'nı görüyorum. Böyle bir mekân başka yerde yok. Çok hoşuma gidiyor" dedi.

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Gençlerden Organizasyona Övgü

Etkinlik alanının kapsamı ve düzeninden etkilendiğini belirten genç ziyaretçi Enes Tektaş da Kayseri'de böylesine geniş kapsamlı bir organizasyon düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tektaş, "Alan güzel olmuş. Bu kadar kapsamlı bir etkinlik olacağını düşünmemiştik. Böyle bir etkinliğin Kayseri'de düzenlenmesinden çok mutluyuz. Düzeni ve sistemi çok güzel kurulmuş. Herkes hemen buraya gelmeli" diye konuştu.

Fatma İnal ise etkinlik alanında her detayın düşünülmüş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Alanı çok beğendim. Her şey çok güzel organize edilmiş, çok güzel bir ortam olmuş. Yöresel lezzetleri tadacağım. Herkes mutlaka gelsin. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Müşerref Akyol da organizasyonu çok beğendiğini belirterek tüm vatandaşları etkinliğe davet etti ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti. Farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kayseri'nin misafirperverliğine ve gastronomi zenginliğine dikkat çekti.

Kayseri'nin Gastronomi Değerleri Geleceğe Taşınıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihinden, kültüründen ve üretim geleneğinden beslenen mutfak mirasını tanıtmak, yerel değerlerin bilinirliğini artırmak ve Kayseri'nin gastronomi alanındaki marka değerini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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Ünlü şeflerin söyleşi ve atölyelerinden yöresel yemek yarışmalarına, çocuklara yönelik etkinliklerden lezzet duraklarına uzanan zengin programıyla 4. Kayseri Gastronomi Günleri, 25 Ekim Pazar gününe kadar Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları kentin eşsiz mutfak kültürünü yakından tanımaya, yöresel lezzetleri keşfetmeye ve bu gastronomi şöleninin coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.