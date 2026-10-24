Hastaneye gidemeden vefat etti Kayseri'de hastaneye giderken araç içerisinde vefat eden yaşlı kadın morga kaldırıldı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde evinde fenalaşan ve yakınları tarafından hastaneye götürülen yaşlı kadın araç içerisinde vefat etti.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde evinde fenalaşan ve yakınları tarafından hastaneye götürülen yaşlı kadın araç içerisinde vefat etti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sakar Eşmecik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinde fenalaşan 91 yaşındaki Miyase Baktır, hastaneye götürülmek üzere araca alındı. Bu sırada Baktır'ın yakınları 112 acil çağrı merkezini de arayarak yardım istedi. Bir süre seyreden aile, Baktır'ın hareket etmediğini fark etti. Bu sırada araca ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede Miyase Baktır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de inceleme yaptı. Baktır'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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