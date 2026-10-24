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        Kayserispor'a 140 bin TL ceza

        Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 140 Bin TL para cezası ve taraftarlara bilet bloke cezası verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Kayserispor'a 140 bin TL ceza

        Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 140 Bin TL para cezası ve taraftarlara bilet bloke cezası verildi.

        TFF 1. Lig'de bulunan Kayserispor kulübüne, PFDK tarafından para cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor'un 18 Ekim 2026 günü oynanan KayserisporBatman Petrolspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 140.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey Alt E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı PFDK'ya sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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