Kayseri'de AVM'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Kayseri'de bir alışveriş merkezinin (AVM) yemek katında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de bir alışveriş merkezinin (AVM) yemek katında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'ndeki bir AVM'nin yemek katında C.A. (33) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda C.A. bıçaklanarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
C.A, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.