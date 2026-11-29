Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'ndeki bir AVM'nin yemek katında C.A. (33) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

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