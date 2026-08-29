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        Kayseri'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

        Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Kayseri'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

        Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.

        Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki bir evle ilgili ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, harekete geçti.

        Ekiplerin incelemeleri sonucu konutun "çöp ev" niteliğinde olduğu tespit edilirken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun ilgili kararı doğrultusunda gerekli çalışmalar yapıldı.

        Evde biriken yaklaşık 5 kamyon atık, ekipler tarafından çıkarıldı. Daha sonra konutta gerekli ilaçlama ve temizlik çalışmaları da yapılarak halk sağlığı açısından oluşabilecek risklerin önüne geçildi.

        Konutta ikamet eden 71 yaşındaki A.Y'nin psikolojik sorunları olduğu ve 2 yetişkin çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

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        Çocuklarının da yardım talebi doğrultusunda A.Y, polis eşliğinde sağlık kuruluşuna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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