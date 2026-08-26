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        Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 38 yaşındaki bir kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 38 yaşındaki bir kişi, evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında ikamet eden R.G'yi (38) evde hareketsiz bulan annesi ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde R.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ölümü şüpheli bulunan R.G'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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