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        Melikgazi'de yapılan sosyal yaşam merkezi hizmete açılacak

        Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesi'nde yapımını tamamladığı sosyal yaşam merkezinin açılışını yakında gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Melikgazi'de yapılan sosyal yaşam merkezi hizmete açılacak

        Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesi'nde yapımını tamamladığı sosyal yaşam merkezinin açılışını yakında gerçekleştirecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, tesiste incelemelerde bulundu.

        Burada açıklama yapan Palancıoğlu, mahallelere kazandırılan sosyal tesislerin 7'den 70'e herkese hizmet sunduğunu, vatandaşların burada güvenle ve konforla vakit geçirebileceğini belirtti.

        Tesislerin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Yeni sosyal tesislerimiz birçok özelliği ile sosyal etkileşim ve birlikte vakit geçirme imkanları sunarak ilçemizin sosyal dokusunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu tesis çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlardan büyüklerimize kadar her kesimin faydalanabileceği işlevsel ve modern bir yaşam alanı olacak. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, yaşam kalitesini artıran projeleri Melikgazi'de hayata geçirmeye devam edeceğiz. İnşallah çok yakında Kıranardı Sosyal Yaşam Merkezi'mizin açılışını yapacağız. Melikgazi'mize şimdiden hayırlı olsun."

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