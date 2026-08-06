Kayseri'de bir parkta çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir parkta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



İldem Cumhuriyet Mahallesi Arzum Sokak'taki bir parkta, Mehmet Akif D. ve Furkan D. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında kavga çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kavgada bıçakla yaralanan Mehmet Akif D. ve Furkan D. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

