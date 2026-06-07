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        Kayseri'de Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Kayseri'de, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 09:55 Güncelleme:
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        Kayseri'de Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Kayseri'de, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü etkinliklerle kutlandı.

        Bünyan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde düzenlenen programda, infaz ve koruma memurlarından oluşan ekip zeybek oynadı.

        Etkinlikte, Kayseri Adliyesi personellerinden oluşan Resen Ritim Topluluğu ve Kayseri Denetimli Serbestlik personelleri tarafından konser verilirken, futbol turnuvasında dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verildi.

        Programa, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz ile ceza infaz personelleri ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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