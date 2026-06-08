Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri AK Parti Kayseri Milletvekili Akar ile Başkan Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı'nı inceledi

        AK Parti Kayseri Milletvekili Akar ile Başkan Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı'nı inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:37 Güncelleme:
        AK Parti Kayseri Milletvekili Akar ile Başkan Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı'nı inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi'nde incelemelerde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın da içinde bulunduğu heyet, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen'den çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

        İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, DSİ Bölge Müdürlüğü yanında yer alan Sanayi Kavşağı'nda yürütülen çalışmaların ilk etabının tamamlandığını belirterek, bu etapla birlikte bölgedeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Büyükkılıç, "İnşallah diğer etabı da yaklaşık bir ayda tamamlayarak hizmete açacağız. Haziran ayı sonuna kadar projenin kalan bölümünü de vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Böylece Sanayi Kavşağı'nda uzun yıllardır hissedilen önemli bir ulaşım problemini çözmüş olacağız. İlk etapta tamamlanan bölümde yol çizgileri ve gerekli güvenlik uygulamaları tamamlandı. Sanayimizden çıkan esnafımız ve vatandaşlarımız artık bu güzergahı daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Milletvekili Akar ise Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımın şehre önemli katkılar sunacağını belirterek, başta Büyükkılıç olmak üzere projede emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Sarıoğlan'da şükür duası yapıldı
        Sarıoğlan'da şükür duası yapıldı
        DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı'nda gece yarısı mesaisi
        DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı'nda gece yarısı mesaisi
        Başkan Çolakbayrakdar: "Kentsel dönüşümle birlikte yaşam alanlarını da inşa...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Kentsel dönüşümle birlikte yaşam alanlarını da inşa...
        Meslek lisesine 'otomotiv eğitim laboratuvarı' Öğrenciler atölyede uygulama...
        Meslek lisesine 'otomotiv eğitim laboratuvarı' Öğrenciler atölyede uygulama...
        Melikgazi Belediyesi Gülük Sosyal Yaşam Merkezi'ni tanıtacak
        Melikgazi Belediyesi Gülük Sosyal Yaşam Merkezi'ni tanıtacak
        Talas Belediyesinde iç tetkik süreci başladı
        Talas Belediyesinde iç tetkik süreci başladı