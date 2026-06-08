AK Parti Kayseri Milletvekili Akar ile Başkan Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı'nı inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi'nde incelemelerde bulundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın da içinde bulunduğu heyet, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen'den çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.



İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, DSİ Bölge Müdürlüğü yanında yer alan Sanayi Kavşağı'nda yürütülen çalışmaların ilk etabının tamamlandığını belirterek, bu etapla birlikte bölgedeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti.



Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Büyükkılıç, "İnşallah diğer etabı da yaklaşık bir ayda tamamlayarak hizmete açacağız. Haziran ayı sonuna kadar projenin kalan bölümünü de vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Böylece Sanayi Kavşağı'nda uzun yıllardır hissedilen önemli bir ulaşım problemini çözmüş olacağız. İlk etapta tamamlanan bölümde yol çizgileri ve gerekli güvenlik uygulamaları tamamlandı. Sanayimizden çıkan esnafımız ve vatandaşlarımız artık bu güzergahı daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.



Milletvekili Akar ise Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımın şehre önemli katkılar sunacağını belirterek, başta Büyükkılıç olmak üzere projede emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.

