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        Melikgazi Belediyesi Gülük Sosyal Yaşam Merkezi'ni tanıtacak

        Melikgazi Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Gülük Sosyal Yaşam Merkezi vatandaşlara tanıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Melikgazi Belediyesi Gülük Sosyal Yaşam Merkezi'ni tanıtacak

        Melikgazi Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Gülük Sosyal Yaşam Merkezi vatandaşlara tanıtılacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın başlayacak tanıtım günleri kapsamında Türk seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato, "Emeğin ve Kadının Hikayesi" başlıklı söyleşi programı gerçekleştirecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gülük Sosyal Yaşam Merkezi'nin vatandaşların heyecanla beklediği bir proje olduğunu belirtti.

        Tesisin içerine yönelik bilgi veren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Tesisimiz ev tekstilinden sepet örücülüğüne kadar hanımlarımız için adeta bir terapi ve üretim merkezi haline geldi. Ayrıca hafta sonları çocuklarımız için origami, müzik, resim, etkili ve hızlı okuma kursları sunuyoruz. Hem bu harika merkezi yakından tanıtmak hem de değerli sanatçımız Günseli Kato'nun söyleşisiyle günümüzü taçlandırmak için tüm hemşehrilerimizi tanıtım günlerine davet ediyorum."

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