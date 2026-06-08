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        Talas Belediyesinde iç tetkik süreci başladı

        Talas Belediyesi, kurumsal kalite standartlarını daha da güçlendirmek amacıyla iç tetkik sürecini başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 12:22 Güncelleme:
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        Talas Belediyesinde iç tetkik süreci başladı

        Talas Belediyesi, kurumsal kalite standartlarını daha da güçlendirmek amacıyla iç tetkik sürecini başlattı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda süreçle ilgili gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Erman Ağmaz, Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu Mehmet Ali Çetinkaya, birim müdürleri ve belediyede görev yapan iç tetkikçiler katıldı.

        Belediye Başkan Yardımcısı Erman Ağmaz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, iç tetkiklerin kurum kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirterek, çalışanlara özverili katkılarından dolayı teşekkür etti.

        İç tetkik sürecinin sadece yasal bir zorunluluk olmadığını anlatan Ağmaz, "İç tetkik, riskleri erken görmek, kamu zararını önlemek, denetim süreçlerinde kuruma avantaj sağlamak ve en önemlisi vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak anlamına geliyor. Birimlerimizin kendi görevlerinin yanı sıra yürüttüğü bu çalışmalar ilk bakışta ek bir yük gibi görünse de kurumumuzun gelişimine önemli katkılar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Kalite Yönetim Sistemi sorumlusu Mehmet Ali Çetinkaya ise Talas Belediyesinin kalite yönetimi konusunda köklü bir tecrübeye sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:


        "İlk kalite tetkik sürecimiz 2006 yılında başladı. Kalite belgelerimiz üç yılda bir yenileniyor. Yeni bir değerlendirme dönemine girmiş bulunuyoruz. Yılda iki kez iç tetkik gerçekleştiriyoruz. Zorunlu olan yıllık tetkikimizi aralık ayında tamamlamıştık. Şimdi gerçekleştireceğimiz çalışma ise temmuz ayında yapılacak TSE denetimine hazırlık niteliği taşıyor."

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