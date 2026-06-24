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        Kayseri'de din görevlilerine afet farkındalık ve yangın eğitimi verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 ilçedeki din görevlisine yönelik afet farkındalık ve yangın eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Kayseri'de din görevlilerine afet farkındalık ve yangın eğitimi verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 ilçedeki din görevlisine yönelik afet farkındalık ve yangın eğitimi düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 16 ilçede görev yapan imam, müezzin ve Kur'an kursundaki 1740 din görevlisine afet farkındalık ve yangın eğitimi verildi.

        Kenti afetlere karşı daha dirençli hale getirme çalışmaları kapsamında düzenlenen eğitimle katılımcılara, afet türleri, afete hazırlık süreçleri, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler, güvenli tahliye ile temel yangın müdahalesi konularında bilgiler aktarıldı.

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