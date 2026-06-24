Kayseri'de evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiye, sağlık ekibi müdahale etti.



Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Şair Abdullah Satoğlu Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü.



Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen anne, baba ve 2 çocuğa sağlık ekibi müdahale etti.



Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

