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        Kayseri'de evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiye, sağlık ekibi müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 23:59 Güncelleme:
        Kayseri'de evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiye, sağlık ekibi müdahale etti.

        Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Şair Abdullah Satoğlu Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen anne, baba ve 2 çocuğa sağlık ekibi müdahale etti.

        Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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