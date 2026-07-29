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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı

        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski astsubay yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı

        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski astsubay yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen astsubay E.K'nin (36) saklandığı adresi belirledi.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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