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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 21:52 Güncelleme:
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, FETÖ kapsamında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis E.A. (58), belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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