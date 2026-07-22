Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



Mollahacı Mahallesi'nde, H.K. (52) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile N.M.E'nin (73) kullandığı 38 YF 913 plakalı otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, Gülbahar K. (48) yaşamını yitirdi, yaralanan H.K, N.M.E, B.K, E.K, N.E. ile H.K. hastaneye kaldırıldı.













