Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esentepe Mahallesi İsmail Erez Bulvarı'nda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 06 CRK 649 ve 38 KH 515 plakalı otomobiller çarpıştı.

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