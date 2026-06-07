Kayseri'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kayalıklardan düşen bir kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Giriş: 07.06.2026 - 16:09 Güncelleme:
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kayalıklardan düşen bir kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
İddiaya göre, piknik için Kırlangıç Vadisi'ne giden H.H.V. (46) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan H.H.V, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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