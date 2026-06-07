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        Kayseri'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kayalıklardan düşen bir kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 16:09 Güncelleme:
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        Kayseri'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kayalıklardan düşen bir kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        İddiaya göre, piknik için Kırlangıç Vadisi'ne giden H.H.V. (46) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan H.H.V, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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