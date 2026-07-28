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        Kayseri'de kural ihlali yapan 3 sürücüye 564 bin lira ceza kesildi

        Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 3 sürücüye toplam 564 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 22:52 Güncelleme:
        Kayseri'de kural ihlali yapan 3 sürücüye 564 bin lira ceza kesildi

        Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 3 sürücüye toplam 564 bin lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipler, vatandaşların sosyal medya hesaplarındaki "Mimarsinan kavşağında trafikte şiddet iddiası", "Bir sürücünün trafikte saldırı amacıyla araçtan inmesi" ve "Müziklerini tüm mahalle dinlemek istemiyoruz" paylaşımlarına konu olan 3 farklı araç ve sürücülerini tespit etti.

        Kanunun ilgili maddeleri uyarınca sürücülere toplam 564 bin lira tutarında cezai işlem uygulayan ekipler, ayrıca araçlardan 2'sini 60 gün süreyle trafikten men etti, sürücülerinin ehliyetlerine 60 gün süreyle el koydu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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