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        Kayseri'de LGS'ye hazırlanan öğrenciler için deneme sınavı düzenlendi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerince LGS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik deneme sınavı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Kayseri'de LGS'ye hazırlanan öğrenciler için deneme sınavı düzenlendi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerince LGS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik deneme sınavı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın eğitim odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), gençlerin sınav hazırlık süreçlerine ücretsiz eğitim ve deneme sınavlarıyla destek veriyor.

        Bu kapsamda Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde düzenlenen LGS Hazırlık Kursları kapsamında öğrenciler deneme sınavında ter döktü.

        Yoğun katılımla gerçekleştirilen sınavda öğrenciler, gerçek sınav atmosferini deneyimleme, mevcut seviyelerini ölçme ve eksik oldukları konuları belirleme fırsatı buldu.

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        Deneme sınavının öğrencilerin sınav sürecine daha bilinçli hazırlanmasına katkı sağladığı belirtildi.

        Öğrenci ve veliler, eğitim alanındaki destekleri dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve KAYMEK ekiplerine teşekkür etti.

        Öte yandan, TYT deneme sınavının da 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleştirileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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