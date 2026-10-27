Kayseri'de otomobilin çarptığı genç yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı genç hastanede tedavi görüyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı genç hastanede tedavi görüyor.
S.T. (32) yönetimindeki 38 BU 308 plakalı otomobil, Erciyesevler Mahallesi Tuna Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen A.E.'ye (19) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayın ardından gözaltına alınan S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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