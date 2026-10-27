Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına uzlaştırma ödülü

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni ve Alternatif Çözümlerde 10. Yıl Sempozyumu kapsamında, 2025 yılının en başarılı Cumhuriyet başsavcılıkları arasında yer alan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ödüle layık görüldü.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının ödülü, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'a Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu tarafından verildi. Korkmaz tarafından, uzlaştırma çalışmalarına sundukları katkılar ve özverili çalışmaları dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Osman Şen ile büro savcıları Ümit İşbecer ve Fatih Oğuzhan'a da ödül verildi.

REKLAM

Yapılan açıklamada, "Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı olarak uzlaştırma uygulamalarının etkin yürütülmesine katkı sağlayan tüm personelimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.