Kayseri protokolünden 29 Ekim mesajları

Kayseri protokol üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 29 Ekim'de tüm Kayseri halkını ‘Ay Yıldız Turu'na davet eden Başkan Çolakbayrakdar, mesajında "Tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum. Cumhuriyetin ikinci asrına projelerimizle büyük katkı sağlıyoruz" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 103 yılda başta demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma, enerji olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etti. Bugün gelişme, ilerleme ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizle dostlarımızı sevindirmeye, düşmanlarımıza da korku salmaya devam edeceğiz. Daha güçlü ve daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum. Sürekli ilerleyen, gelişen ve uluslararası alanda giderek daha fazla söz sahibi olan ülkemize, Kocasinan olarak cumhuriyetin 103. yılında Türkiye Yüzyılı'nın inşasına projelerimizle büyük katkı sağlıyoruz. Bu vesileyle muasır medeniyetin tüm imkânlarından yararlanmamızı sağlayan cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum". Ayrıca 29 Ekim'de tüm Kayseri halkını "Ay Yıldız Turu"na davet eden Başkan Çolakbayrakdar, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tüm Kayseri halkını araçlarıyla saat 17.00'de Vali Nihat Canpolat Sümer Tesisleri'nden başlayarak Türk bayrağı eşliğinde ‘Ay Yıldız Turu'na katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük eseri olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü, daha üretken ve daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin büyük fedakârlıklarla verdiği Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan cumhuriyetimiz, bağımsızlığımızın, millî birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatıdır. 29 Ekim 1923, milletimizin kendi geleceğine sahip çıktığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihî bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerler, ülkemizin her alanda gelişmesinin ve bugünlere ulaşmasının temelini oluşturmuştur. Bizlere düşen en büyük sorumluluk ise ecdadımızdan emanet aldığımız bu değerli mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere çok daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Türk sanayicisi olarak bizler de cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ülkemizin kalkınma yolculuğunda önemli sorumluluklar üstlendik. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla üretmeye, istihdam oluşturmaya, ihracat yapmaya ve ülkemizin ekonomik bağımsızlığına katkı sunmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hedefimiz; yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli üretimi artıran, dijital ve yeşil dönüşümünü tamamlayan, küresel pazarlarda daha güçlü rekabet eden bir sanayi yapısına ulaşmaktır. Kayseri sanayisi olarak köklü üretim kültürümüz, girişimci ruhumuz ve çalışkan insanımızla ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki ekonomik açıdan güçlü, üretimde ve teknolojide söz sahibi bir Türkiye, cumhuriyetimizin geleceğinin de en önemli güvencelerinden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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OSB Başkanı Yalçın'ın mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, minnet ve heyecanla kutluyoruz" dedi. şkan Yalçın, "Cumhuriyet; milletimizin ortak değerlerini, birlik ve beraberlik ruhunu, geleceğe yönelik umutlarını ve kalkınma idealini temsil eden büyük bir kazanımdır. Aradan geçen 103 yıl boyunca ülkemiz; eğitimden sağlığa, bilimden teknolojiye, sanayiden ticarete kadar pek çok alanda önemli mesafeler kat etmiştir" diye konuştu. Başkan Yalçın, mesajını şu şekilde sürdürdü;

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"Sanayiciler olarak, cumhuriyetimizin bizlere emanet ettiği çalışma azmini, üretim kültürünü ve kalkınma vizyonunu yaşatmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Kayseri OSB'mizde faaliyet gösteren sanayicilerimiz, girişimcilerimiz ve çalışanlarımız; ülkemizin ekonomik büyümesine, istihdamına ve ihracatına önemli katkılar sunmaktadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, sürdürülebilir üretim, yüksek katma değerli sanayi, dijital dönüşüm, teknoloji odaklı yatırımlar ve nitelikli istihdam hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Güçlü sanayi altyapımız, üretim kapasitemiz ve girişimcilik ruhumuzla Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Ekonomik bağımsızlığın güçlü üretimden geçtiği bilinciyle hareket eden sanayicilerimiz, geçmişten aldıkları güç ve tecrübe ile geleceğin rekabet şartlarına hazırlanmaktadır. Yerli ve milli üretim anlayışıyla çalışan işletmelerimiz, sadece ülkemiz ekonomisine katkı sağlamakla kalmamakta; aynı zamanda küresel pazarlarda Türk sanayisinin rekabet gücünü artırarak ülkemizin marka değerini yükseltmektedir. Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı kalarak üreten, istihdam oluşturan, yatırım yapan ve ülkesine değer katan tüm sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve emekçilerimize teşekkür ediyoruz. Bugün sahip olduğumuz kazanımların korunması ve daha ileriye taşınması için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Büyük Türk milletinin, sanayicilerimizin ve hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

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Başkan Bağlamış: "Cumhuriyet ile kazanılan değerlerin gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor"

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, cumhuriyetin 103. yıl dönümünü kutlayarak birlik, beraberlik ve bağımsızlık vurgusu yaptı. Cumhuriyetin, Türk Milleti'nin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Başkan Bağlamış, Cumhuriyet'in kuruluşuyla kazanılan değerlerin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Bağlamış, cumhuriyetin ilanının Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyetimiz, milletimizin azim ve kararlılıkla verdiği bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımlarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanda gelişimini sürdürmesinin, cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkılmasıyla mümkün olduğunu belirten Bağlamış, üretim, istihdam ve kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Bağlamış mesajını şu sözlerle tamamladı;

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"Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ülkemizin daha güçlü, daha müreffeh ve daha aydınlık yarınlara ulaşması için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Birlik ve beraberlik içerisinde, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

KTO Başkanı Gülsoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Gülsoy, cumhuriyetin Türk Milleti'nin tarih sahnesindeki en büyük dönüşümü ve bağımsızlık nişanesi olduğunu belirtti. Başkan Gülsoy mesajında, cumhuriyetin 103. yılını büyük bir coşku ve gururla karşıladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti;

"Tarih boyunca hürriyetinden asla ödün vermemiş olan aziz milletimiz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde destansı bir İstiklal Mücadelesi vermiştir. Bu mücadelenin zaferle taçlanması ve cumhuriyetin ilan edilmesi, milletimizin geleceğini kendi eline aldığı tarihimizin en büyük dönüm noktasıdır. Bugün, bizlere bırakılan bu büyük emaneti korumak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak hepimizin en temel vazifesidir."

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Kayseri iş dünyası olarak cumhuriyetin değerini üretimle, istihdamla ve ihracatla taçlandırdıklarını vurgulayan Başkan Gülsoy, ticaret ve sanayi erbabının sorumluluğuna dikkat çekerek; "Cumhuriyet sadece siyasi bir rejim değil; aynı zamanda yeniliğin, kalkınmanın, bilimin ve ekonomik bağımsızlığın da en güçlü temelidir. Bizler Kayseri Ticaret Odası olarak, geçmişten aldığımız Ahilik kültürü ve köklü ticaret mirasıyla; ülkemizin büyümesine katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üreten, geliştiren ve katma değer sağlayan güçlü bir Türkiye için inançla ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Ülke olarak birliğimiz ve beraberliğimiz sürdükçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Cumhuriyetimizi ilelebet korumanın ve yaşatmanın yolu ekonomik kalkınmadan geçer. Bizler de iş insanları olarak bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Gülsoy mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İş dünyamızın, üyelerimizin ve tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'dan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Bu yıl 103. yıl dönümünü kutladığımız cumhuriyetin, milletin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin en güçlü teminatı olduğunu ifade ettiği mesajında Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, şu cümlelere yer verdi;

"Aziz milletimizin vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusunun sembolü olan cumhuriyetimizin 103. yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamaktayız. Türkiye Cumhuriyeti, tarih boyunca hür yaşama iradesini canı pahasına koruyan kahraman milletimizin, Milli Mücadele'de hamiyet ve iman ile savunduğu bağımsızlığımızın bir anıtıdır. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık kadim tarihimizden, birlik ve beraberlik bilincimizden ve sarsılmaz milli irademizden aldığı güçle, geleceğe kararlılık ile yürümeye devam edecektir. Ülkemizin bağımsızlığına yönelen her türlü tehdide karşı en büyük gücümüz, vatanımıza olan bağlılığımız, hürriyetimize olan düşkünlüğümüz ve ortak değerlerimizin bizi bir araya getirme kuvvetidir. Millet olarak, köklü geçmişinden bugünlere miras kalan medeniyet değerlerinin verdiği ilhamla, 103 yıllık cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Kayseri Üniversitesi olarak, vatan ve milletine sarsılmaz bir sevgiyle bağlı, geleceğine sahip çıkan, vizyonu açık ve geniş nesiller yetiştirmeyi önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Nitelikli eğitimöğretim faaliyetlerimizle, akademik ve bilimsel çalışmalarımızla, toplumsal fayda odaklı projelerimizle büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne güç katmak, atalarımızın emanetini daha ileriye taşımak için özveri ve azimle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizi ve fedakâr gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun."

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Başkan Yalçın'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milletimizin el ele, gönül gönüle olduğu sürece cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşayacaktır" dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, cumhuriyetin Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinin ve yeniden dirilişinin en güçlü simgesi olduğunu vurguladı. Cumhuriyet'i korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu belirten Yalçın, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhuriyetin azim, inanç ve kararlılıkla kazanıldığını ifade eden Başkan Yalçın, "Cumhuriyet, Türk milletinin azim ve kararlılığının, bağımsızlık sevdasının en güçlü nişanesidir. 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' anlayışıyla kurulan cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin adıdır. O gün nasıl ki yokluklar içinde var olma mücadelesi verdiysek, bugün de aynı ruhla cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmek hepimizin görevidir" dedi. Cumhuriyetin geçmişten geleceğe uzanan kutlu bir emanet olduğuna dikkat çeken Yalçın, "Cumhuriyetimizin 103. yılı, bize emaneti devralan bir nesil olarak sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlatmaktadır. Bizler, ecdadımızın emaneti olan bu kutlu mirası çağın gereklerine uygun şekilde güçlendirmeye, geliştirmeye ve gelecek kuşaklara taşımaya kararlıyız. Milletimizin bu bilinçle el ele, gönül gönüle olduğu sürece cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşayacaktır" ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın, mesajını şu sözlerle tamamladı;

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"Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."