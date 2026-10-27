Kayseri Devlet Hastanesi'nde doğuma hazırlıkları eğitimleri devam ediyor

Anne adaylarının doğum sürecini daha bilinçli, güvenli ve rahat geçirmelerine katkı sağlamak, doğum sürecinde aile desteğinin önemini vurgulamak amacıyla eğitimlerin aralıksız şekilde devam edeceği öğrenildi.

Eğitimde; travay (doğum eylemi) sürecinde gebe yakınlarının anne adaylarına sağlayabileceği fiziksel ve duygusal destek, rahatlatıcı masaj teknikleri, doğru nefes egzersizleri ve doğumun erken döneminde ağrılarla baş etmeye yardımcı olabilecek rahatlatıcı yöntemler uygulamalı olarak gösterildi.

Kayseri Devlet Hastanesine bağlı EmelMehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde bulunan gece okulunda anne adaylarına ve yakınlarına yönelik uygulamalı doğuma hazırlık eğitimi verildi.

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