LÖSEV Kayseri İl Koordinatörlüğünden gazetecilerle farkındalık etkinliği

LÖSEV Kayseri İl Koordinatörlüğü, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında gazetecilerin de katılımıyla etkinlik düzenledi.

Gazeteciler Cemiyeti'ndeki etkinlik öncesi konuşan LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, hafta hakkında bir farkındalık oluşturmak için 15 Ekim-15 Kasım tarihlerinde "Mucize ve Umudun Adı LÖSEV" sloganıyla çeşitli programlar düzenlediklerini söyledi.

Lösemiye dikkat çekmeyi amaçladıklarını anlatan Kurşun, "Löseminin tedavi edilebilir, iyileştirilebilir bir hastalık olduğunu anlatmak, bu süreçte hem çocukların hem ailelerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek ve bu hastalığı önlemek istiyoruz." dedi.

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Kurşun, her yıl Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bir ay boyunca etkinlikler düzenlendiklerini, bu kapsamda kentteki basın mensupları ile LÖSEV çatısı altındaki anneleri bir araya getirerek turuncu karanfiller yaptıklarını kaydetti.

Lösemiyi yenen kızı Elif Nur Guzay'ın hikayesini anlatan anne Gönül Guzay da LÖSEV'in hem maddi hem de manevi olarak yanlarında olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından gazeteciler ve katılımcılar kağıttan turuncu karanfiller yaptı.