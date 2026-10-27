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        Melikgazi Belediyesi personeline afet farkındalık eğitimi verildi

        Melikgazi Belediyesi tarafından personele yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Melikgazi Belediyesi personeline afet farkındalık eğitimi verildi

        Melikgazi Belediyesi tarafından personele yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen eğitimde, afet bilincini artırmak amacıyla tüm personele bilgilendirme yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kurum personelinin afet bilincini artırmak, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla, Afet İşleri Müdürlüğü ve Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğiyle eğitim düzenlediklerini belirtti.

        Palancıoğlu, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet riskinin azaltılması ve önlem alınması konusunda verilen eğitimde, tedbirlerin afetlerin etkisini azaltması açısından önemli olduğunu vurguladı.

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