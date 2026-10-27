Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de İtfaiye Daire Başkanlığının 100. yılı dolayısıyla fidan dikildi

        Kayseri'de İtfaiye Daire Başkanlığının 100. yılı dolayısıyla fidan dikildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Sarımsaklı Barajı yakınlarında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Kayseri'de İtfaiye Daire Başkanlığının 100. yılı dolayısıyla fidan dikildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Sarımsaklı Barajı yakınlarında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye personeli ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte hem kentin yeşil dokusuna katkı sağlandı hem de çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılandı.

        "Daha Yeşil Kayseri" vizyonuyla hayata geçirilen İtfaiye 100. Yıl Hatıra Ormanı, geleceğe bırakılan anlamlı bir miras oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, etkinliğin, teşkilatın 100. kuruluş yıl dönümüne yakışan anlamlı bir çalışma olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Etkinliğe ailesiyle katılan itfaiye personeli Kadirhan Ata ise ailelerin bir araya geldiği güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        İtfaiye personeli Sermin Kutlu da geleceğe nefes olacak bir ormanın oluşturulmasına katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Kayseri İtfaiyesi'nin 100. yılına özel anlamlı etkinlik: 500 fidanlık hatır...
        Kayseri İtfaiyesi'nin 100. yılına özel anlamlı etkinlik: 500 fidanlık hatır...
        İnsansı robot MEGA, zabıta ekiplerine esnaf denetimlerinde yardımcı oluyor
        İnsansı robot MEGA, zabıta ekiplerine esnaf denetimlerinde yardımcı oluyor
        Melikgazi Belediyesi personeline 'Afet Farkındalık Eğitimi'
        Melikgazi Belediyesi personeline 'Afet Farkındalık Eğitimi'
        Kayseri Büyükşehir ile Türk Dünyası rüzgârı esti
        Kayseri Büyükşehir ile Türk Dünyası rüzgârı esti
        Pastırmacıların gözü kayak sezonunda
        Pastırmacıların gözü kayak sezonunda
        Kayseri'de 29 Ekim Gençler Taekwondo İl Birinciliği yapıldı
        Kayseri'de 29 Ekim Gençler Taekwondo İl Birinciliği yapıldı