Kayseri'de İtfaiye Daire Başkanlığının 100. yılı dolayısıyla fidan dikildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Sarımsaklı Barajı yakınlarında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye personeli ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte hem kentin yeşil dokusuna katkı sağlandı hem de çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılandı.

"Daha Yeşil Kayseri" vizyonuyla hayata geçirilen İtfaiye 100. Yıl Hatıra Ormanı, geleceğe bırakılan anlamlı bir miras oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, etkinliğin, teşkilatın 100. kuruluş yıl dönümüne yakışan anlamlı bir çalışma olduğunu belirtti.

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Etkinliğe ailesiyle katılan itfaiye personeli Kadirhan Ata ise ailelerin bir araya geldiği güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

İtfaiye personeli Sermin Kutlu da geleceğe nefes olacak bir ormanın oluşturulmasına katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu belirtti.