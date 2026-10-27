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        Melikgazi Belediyesi personeline 'Afet Farkındalık Eğitimi'

        Hizmet içi eğitim programları ile personeline destek olan Melikgazi Belediyesi, afet bilincini artırmak amacıyla tüm personele yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Melikgazi Belediyesi personeline 'Afet Farkındalık Eğitimi'

        Hizmet içi eğitim programları ile personeline destek olan Melikgazi Belediyesi, afet bilincini artırmak amacıyla tüm personele yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenledi.

        Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen eğitimde özellikle, afetlere karşı bireysel ve toplumsal hazırlık ve tedbirin öneminin vurgulandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak personelimiz ve kurumumuz için faydalı olacak hizmet içi eğitimlerimiz devam ediyor. Olması muhtemel afet ve acil durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak doğru davranışları öğrenmek, kurum personelinin afet bilincini artırmak, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla, Afet İşleri Müdürlüğümüz ve Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle Afet Farkındalık Eğitimi düzenledik. Bu kapsamda heyelan, sel, deprem, yangın gibi afetler konusunda kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Afet öncesi, afet zamanı ve sonrasında farkındalığı sağlamak için belli aralıklarla bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Eğitime katılan personellerimize, AFAD uzmanları tarafından afetlere karşı alınacak önlemler, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konuları, teorik olarak video ve görseller eşliğinde anlatıldı. Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda verilen eğitimde, tedbirlerin afetin boyutunu önlemesi açısından önemine de dikkat çekildi. Bu programda emeği geçenlere ve katılım sağlayan tüm personelimize teşekkür ederim" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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