Kayseri İtfaiyesi'nin 100. yılına özel anlamlı etkinlik: 500 fidanlık hatıra ormanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığının kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Sarımsaklı Barajı yakınlarında 500 fidanı toprakla buluşturdu.

İtfaiye personeli ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, hem kentin yeşil dokusuna katkı sağlandı hem de çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılandı. ‘Daha Yeşil Kayseri’ vizyonuyla hayata geçirilen İtfaiye 100. Yıl Hatıra Ormanı, geleceğe bırakılan anlamlı bir miras oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevreye yönelik çalışmalarını kentin köklü kurumlarının anlamlı yıl dönümleriyle buluşturarak gelecek nesillere kalıcı değerler kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘Daha Yeşil Kayseri’ vizyonu doğrultusunda, Kayseri İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 100. yılı anısına Sarımsaklı Barajı yakınlarında hatıra ormanı oluşturuldu. Etkinlik kapsamında dikilen 500 fidan, Kayseri’nin yeşil geleceğine katkı sunarken itfaiye teşkilatının asırlık geçmişini de ölümsüzleştirdi.

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İtfaiye ailesi gelecek için fidan dikti

İtfaiye personelinin eşleri ve çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinlikte, doğaya duyulan sevgi ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefi ön plana çıktı. Ailelerin hep birlikte fidan diktiği programda çocuklar da kendi fidanlarını toprakla buluşturarak çevre bilinci kazanma fırsatı buldu. Toprakla buluşturulan fidanlara ilk can suları verilirken ağaçların sağlıklı büyümesini desteklemek amacıyla kazıklar çakıldı ve fidanlara isim künyeleri takıldı. Çocukların kendi adlarına dikilen fidanları suladığı etkinlik, hem aileler hem de itfaiye personeli için unutulmaz anlara sahne oldu.

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"100. yılımızı geleceğe nefes olarak taşıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, etkinliğin teşkilatın 100. kuruluş yıl dönümüne yakışan anlamlı bir çalışma olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘Daha Yeşil Kayseri’ vizyonu doğrultusunda, İtfaiye Daire Başkanlığı ailesi olarak 100. yıl dönümümüz münasebetiyle Sarımsaklı Barajı yakınlarında bir hatıra ormanı oluşturduk. Bu kapsamda doğaya ve gelecek nesillere katkı sunmak amacıyla 500 fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu anlamlı etkinlikte desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Park ve Bahçeler Daire Başkanımıza ve değerli ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ağaç dikme etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayan itfaiye personelimizin kıymetli ailelerine de çok teşekkür ederiz."

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İtfaiye personelinden büyükşehir belediyesine teşekkür

Etkinliğe ailesiyle katılan itfaiye personeli Kadirhan Ata, ailelerin bir araya geldiği güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

İtfaiye personeli Sermin Kutlu da geleceğe nefes olacak bir ormanın oluşturulmasına katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, itfaiye şoförü Muhammed Karadeniz de etkinliğin kalıcı bir hatıra oluşturduğuna dikkat çekti. Karadeniz, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek herkesin bir ağacının olduğu ve yıllar sonra da hatırlanabilecek bir ormanın ortaya çıktığını ifade etti.

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Kayseri’nin yeşil geleceğine kalıcı katkı

Fidanların temini ve dikim alanının hazırlanmasına destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı da projenin hayata geçirilmesinde önemli rol üstlendi. İtfaiye Daire Başkanlığı, çalışmaya sağladıkları katkılardan dolayı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına ve emeği geçen ekibine teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı projelerle kentin doğal zenginliklerini korumayı ve yeşil alanlarını güçlendirmeyi hedeflerken, İtfaiye 100. Yıl Hatıra Ormanı da bu anlayışın anlamlı örneklerinden biri oldu. İtfaiye teşkilatının asırlık geçmişini doğayla buluşturan 500 fidan, yıllar boyunca büyüyerek hem Kayseri’nin yeşil dokusuna katkı sağlayacak hem de bu özel yıl dönümünü gelecek nesillere hatırlatacak.