Dördüncü Kayseri Gastronomi günleri, lezzeti ve kültürel mirasıyla ses getirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kayseri Gastronomi Günleri; yöresel lezzetlerden usta şeflerin atölyelerine, gastronomi panellerinden aile ve çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da vatandaşlarla bir araya geldiği organizasyon, Kayseri mutfağının tanıtımına ve kentin gastronomi turizmi vizyonuna katkı sunarken, geride bıraktığı renkli anlar ve güçlü ilgiyle gündemdeki yerini koruyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 4. Kayseri Gastronomi Günleri, kentin köklü mutfak kültürünü geniş kitlelerle buluşturarak dört gün boyunca gastronomi ve kültür şölenine sahne oldu. Kayseri'nin yöresel lezzetlerini tanıtmak, geleneksel tarifleri gelecek kuşaklara aktarmak ve kentin gastronomi turizmi potansiyelini güçlendirmek amacıyla düzenlenen organizasyon, her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikleriyle öne çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Gastronomi Günleri boyunca etkinlik alanını çeşitli vesilelerle ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Hemşehrileriyle sohbet eden, programları takip eden ve etkinlik coşkusunu vatandaşlarla paylaşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin mutfak kültürünün tanıtılmasına yönelik çalışmalara verdiği önemi ortaya koydu. Gastronomi Günleri kapsamında gerçekleştirilen paneller ve atölyeler, Kayseri mutfağının geçmişi, bugünü ve geleceğine ışık tuttu. 'Bir Mutfak Nasıl Yaşar?', 'Lezzetin Değeri' ve 'Kayseri Mutfağı'nın Geçmişi, Bugünü ve Geleceği' başlıklı panellerde, alanında uzman şefler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Geleneksel mutfak kültürünün korunması, yöresel lezzetlerin yaşatılması ve gastronomi değerlerinin gelecek nesillere aktarılması üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

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Sucuk içi mantı atölyesi ile şef Rafet İnce'nin katılımıyla gerçekleştirilen 'Pastırmalı Alabalık Söyleşisi ve Atölyesi' de Kayseri'nin geleneksel ürünlerinin farklı tariflerle ele alınmasına imkân sağladı. Etkinliklerde yöresel malzemelerin kullanımından geleneksel tariflerin günümüz mutfak anlayışıyla buluşturulmasına kadar pek çok konu işlendi. Gastronomi Günleri, yalnızca profesyonel mutfak dünyasına değil, ailelere ve çocuklara yönelik etkinlikleriyle de geniş bir katılımcı kitlesine hitap etti. AnneÇocuk Yarışması kapsamında anneler ve çocukları birlikte mutfağa girerek lezzetler hazırladı, eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Çocuklara özel etkinlikler ve Harika Kanatlar ekibinin renkli gösterileri minik ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

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Kayseri Mutfağının tanıtımına güçlü katkı

Dört gün boyunca farklı etkinliklerle zenginleşen 4. Kayseri Gastronomi Günleri, Kayseri'nin köklü mutfak kültürünü, yöresel ürünlerini ve gastronomi alanındaki birikimini ön plana çıkardı. Usta şeflerin deneyimlerini paylaştığı programlar, uygulamalı atölyeler ve kültürel etkinlikler sayesinde ziyaretçiler hem Kayseri lezzetlerini yakından tanıdı hem de geleneksel mutfak mirasının önemine ilişkin bilgi edindi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, kentin gastronomi alanındaki değerlerinin tanıtılmasına, yerel lezzetlerin bilinirliğinin artırılmasına ve Kayseri'nin gastronomi turizmi açısından sahip olduğu potansiyelin güçlendirilmesine katkı sundu.