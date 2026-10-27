Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Dördüncü Kayseri Gastronomi günleri, lezzeti ve kültürel mirasıyla ses getirdi

        Dördüncü Kayseri Gastronomi günleri, lezzeti ve kültürel mirasıyla ses getirdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kayseri Gastronomi Günleri; yöresel lezzetlerden usta şeflerin atölyelerine, gastronomi panellerinden aile ve çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da vatandaşlarla bir araya geldiği organizasyon, Kayseri mutfağının tanıtımına ve kentin gastronomi turizmi vizyonuna katkı sunarken, geride bıraktığı renkli anlar ve güçlü ilgiyle gündemdeki yerini koruyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Dördüncü Kayseri Gastronomi günleri, lezzeti ve kültürel mirasıyla ses getirdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kayseri Gastronomi Günleri; yöresel lezzetlerden usta şeflerin atölyelerine, gastronomi panellerinden aile ve çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da vatandaşlarla bir araya geldiği organizasyon, Kayseri mutfağının tanıtımına ve kentin gastronomi turizmi vizyonuna katkı sunarken, geride bıraktığı renkli anlar ve güçlü ilgiyle gündemdeki yerini koruyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 4. Kayseri Gastronomi Günleri, kentin köklü mutfak kültürünü geniş kitlelerle buluşturarak dört gün boyunca gastronomi ve kültür şölenine sahne oldu. Kayseri'nin yöresel lezzetlerini tanıtmak, geleneksel tarifleri gelecek kuşaklara aktarmak ve kentin gastronomi turizmi potansiyelini güçlendirmek amacıyla düzenlenen organizasyon, her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikleriyle öne çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Gastronomi Günleri boyunca etkinlik alanını çeşitli vesilelerle ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Hemşehrileriyle sohbet eden, programları takip eden ve etkinlik coşkusunu vatandaşlarla paylaşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin mutfak kültürünün tanıtılmasına yönelik çalışmalara verdiği önemi ortaya koydu. Gastronomi Günleri kapsamında gerçekleştirilen paneller ve atölyeler, Kayseri mutfağının geçmişi, bugünü ve geleceğine ışık tuttu. 'Bir Mutfak Nasıl Yaşar?', 'Lezzetin Değeri' ve 'Kayseri Mutfağı'nın Geçmişi, Bugünü ve Geleceği' başlıklı panellerde, alanında uzman şefler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Geleneksel mutfak kültürünün korunması, yöresel lezzetlerin yaşatılması ve gastronomi değerlerinin gelecek nesillere aktarılması üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

        REKLAM

        Sucuk içi mantı atölyesi ile şef Rafet İnce'nin katılımıyla gerçekleştirilen 'Pastırmalı Alabalık Söyleşisi ve Atölyesi' de Kayseri'nin geleneksel ürünlerinin farklı tariflerle ele alınmasına imkân sağladı. Etkinliklerde yöresel malzemelerin kullanımından geleneksel tariflerin günümüz mutfak anlayışıyla buluşturulmasına kadar pek çok konu işlendi. Gastronomi Günleri, yalnızca profesyonel mutfak dünyasına değil, ailelere ve çocuklara yönelik etkinlikleriyle de geniş bir katılımcı kitlesine hitap etti. AnneÇocuk Yarışması kapsamında anneler ve çocukları birlikte mutfağa girerek lezzetler hazırladı, eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Çocuklara özel etkinlikler ve Harika Kanatlar ekibinin renkli gösterileri minik ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

        REKLAM

        Kayseri Mutfağının tanıtımına güçlü katkı

        Dört gün boyunca farklı etkinliklerle zenginleşen 4. Kayseri Gastronomi Günleri, Kayseri'nin köklü mutfak kültürünü, yöresel ürünlerini ve gastronomi alanındaki birikimini ön plana çıkardı. Usta şeflerin deneyimlerini paylaştığı programlar, uygulamalı atölyeler ve kültürel etkinlikler sayesinde ziyaretçiler hem Kayseri lezzetlerini yakından tanıdı hem de geleneksel mutfak mirasının önemine ilişkin bilgi edindi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, kentin gastronomi alanındaki değerlerinin tanıtılmasına, yerel lezzetlerin bilinirliğinin artırılmasına ve Kayseri'nin gastronomi turizmi açısından sahip olduğu potansiyelin güçlendirilmesine katkı sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesi personeline afet farkındalık eğitimi verildi
        Melikgazi Belediyesi personeline afet farkındalık eğitimi verildi
        Kayseri'de İtfaiye Daire Başkanlığının 100. yılı dolayısıyla fidan dikildi
        Kayseri'de İtfaiye Daire Başkanlığının 100. yılı dolayısıyla fidan dikildi
        Kayseri İtfaiyesi'nin 100. yılına özel anlamlı etkinlik: 500 fidanlık hatır...
        Kayseri İtfaiyesi'nin 100. yılına özel anlamlı etkinlik: 500 fidanlık hatır...
        İnsansı robot MEGA, zabıta ekiplerine esnaf denetimlerinde yardımcı oluyor
        İnsansı robot MEGA, zabıta ekiplerine esnaf denetimlerinde yardımcı oluyor
        Melikgazi Belediyesi personeline 'Afet Farkındalık Eğitimi'
        Melikgazi Belediyesi personeline 'Afet Farkındalık Eğitimi'
        Kayseri Büyükşehir ile Türk Dünyası rüzgârı esti
        Kayseri Büyükşehir ile Türk Dünyası rüzgârı esti