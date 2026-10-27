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        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Başkan Okandan: "Bahsi geçen işletmeyle alakalı hiç bir zaman resmi bir ortaklığım olmamıştır"

        Başkan Okandan: "Bahsi geçen işletmeyle alakalı hiç bir zaman resmi bir ortaklığım olmamıştır"

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; ortaklığı olduğu iddia edilen işletmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen işletmeyle alakalı hiç bir zaman resmi bir ortaklığım olmamıştır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Başkan Okandan: "Bahsi geçen işletmeyle alakalı hiç bir zaman resmi bir ortaklığım olmamıştır"

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; ortaklığı olduğu iddia edilen işletmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen işletmeyle alakalı hiç bir zaman resmi bir ortaklığım olmamıştır" dedi.

        Bazı sosyal mecralarda paylaşılan bir işletmeye ortak olduğu iddialarına cevap veren AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan yaptığı açıklamada; "Sosyal medyada bahsi geçen işletmeyle alakalı hiç bir zaman resmi bir ortaklığım olmamıştır. Oranın tadilatı sırasında gerçekleşen elektrik alt yapısı ile alakalı yapılan işlemlerden kaynaklı alacağımızdan dolayı sürecin başında ortaklık ihtimali söz konusu olmuştur. Yasal süreçlerdeki aksamalardan dolayı da bu haberlerden çok önce bu durumdaki ihtimali de karşılıklı fesih edilmiştir. Lakin bu söylemler üzerinden usulsüzlük veya kanuna aykırı bir konuya destek veya ön alma durumu söz konusu dahi değildir. Ticari faaliyetler üzerinden siyasi olarak yıpratma, halkı kin ve nefrete yönlendirmeye yönelik haberlere karşı da gerekli hukuki süreçlerin yakinen takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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