Başkan Büyükkılıç'tan Cumhuriyet Bayramı müjdesi: Hayvanat bahçesi ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’ni ziyaretçilere ücretsiz olarak açacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm hemşehrilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak Kayserilileri bayram sevincini aileleri ve sevdikleriyle birlikte yaşamak üzere Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’ne davet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel günlerde vatandaşlara yönelik sosyal belediyecilik uygulamalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde hizmet veren Hayvanat Bahçesi’ni bir günlüğüne ücretsiz ziyaret imkânı sunacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilecek uygulama sayesinde Kayserililer, Cumhuriyet Bayramı tatilinde aileleri ve çocuklarıyla birlikte hayvanat bahçesini ücretsiz gezme fırsatı bulacak.

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Çocukların hayvanları yakından tanımalarına, doğal yaşam ve hayvan sevgisi konusunda farkındalık kazanmalarına katkı sağlayacak uygulama kapsamında, her yaştan ziyaretçi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde keyifli vakit geçirebilecek. Veteriner hekimlerin gözetiminde hayvanların bakım, sağlık ve koruyucu uygulamalarının titizlikle sürdürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Başkan Büyükkılıç, tüm hemşehrilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünün birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni etti. Büyükkılıç, tüm Kayserilileri bayram sevincini aileleri ve sevdikleriyle birlikte yaşamak üzere Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’ne davet etti.

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Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, 136 farklı türden yaklaşık 1.600 hayvana ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin önemli hayvanat bahçeleri arasında yer alan tesis, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin insanı ve tüm canlıları merkeze alan hizmet anlayışı doğrultusunda, hayvanların dört mevsim sağlıklı ve konforlu şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hayvanat bahçesi, ziyaretçilerini her gün 10.0018.00 saatleri arasında ağırlıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise ziyaretçiler tesisten ücretsiz olarak yararlanabilecek.