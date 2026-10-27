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        Kayseri'de sazlıktaki atların fotoğrafını çekmek isteyen aileyi tehdit eden sanıkların yargılanması sürdü

        Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'ndaki atları cep telefonuyla görüntülemek isteyen aileyi tehdit edip araçlarına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Kayseri'de sazlıktaki atların fotoğrafını çekmek isteyen aileyi tehdit eden sanıkların yargılanması sürdü

        Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'ndaki atları cep telefonuyla görüntülemek isteyen aileyi tehdit edip araçlarına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar A.K, B.K, M.B.D. ile O.K. katılmazken, müşteki F.Ö. ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Müşteki F.Ö. erkek kardeşinin ailesiyle İstanbul'dan Kayseri'ye geldiğini ve gelinlerinin yılkı atlarını görmek istediğini belirtti.

        Hürmetçi Sazlığı'na gittiklerinde yanlarına gelen bir kişinin "fotoğraf çekmek yasak, fotoğraf çektirmek 100 lira" dediğini dile getiren F.Ö, sanık A.K'nin atla hızla yanlarına geldiğini ve küfür ettiğini savundu.

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        Bazı sanıkların kardeşini darbettiğini ve aracına zarar verdiğini öne süren F.Ö, 15 bin liralık zararının giderilmesini talep ederek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Sanık avukatları da müvekkilerinin aleyhine olan suçlamaları kabul etmeyerek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        "Hürmetçi Sazlığı'nda zorbalık" başlığıyla sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin, 2 Ekim 2024'te gözaltına alınan A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve adli süreçteki çocuk O.K, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Hacılar Kaymakamlığı atları sadece çekim için kullandığı ve bakım yapmadığı gerekçesiyle A.K'ye 190 bin lira ceza vermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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