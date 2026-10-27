Oto tamirhanesinde silahlı kavga: 3 yaralı

KAYSERİ'de bir oto tamirhanesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6127’nci Sokak’ta meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen kişiler, araçla Batuhan D.’nin işletmeciliğini yaptığı oto tamirhanesine geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle vurulan Batuhan D., çırağı İ.K. ve D.Ü. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Batuhan D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.