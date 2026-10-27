Kayseri'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı Kavgada seken saçma, olayla ilgisi olmayan kişiye isabet etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto tamircisinde çıkan kavgada silahla vurulan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi 6127. Sokak üzerindeki bir oto tamircisinde meydana geldi. Dükkana gelen kimliği belirsiz bir grup ile işletme sahibi B.D. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavga dönüşen olayda gruptakiler yanlarındaki tüfek ile ateş açtı. Çıkan saçmaların isabet ettiği B.D., İ.K. ve karşı dükkanın sahibi D.Ü. yaralandı. Olayın ardından B.D.'yi darp da eden kişiler, daha sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan B.D. ile İ.K. ve D.Ü. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı. Ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.