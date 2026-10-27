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        Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 21:16 Güncelleme:
        Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

        Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, S.T. (32) yönetimindeki 38 BU 308 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi A.E.’ye (19) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de A.E.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. A.E.’nin hayat tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü S.T.’de ekipler tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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