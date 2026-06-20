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        Kayseri'de polis ekipleri YKS'ye geç kalma riski bulunan öğrencilere yardım etti

        Kayseri'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan öğrenciler, polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Kayseri'de polis ekipleri YKS'ye geç kalma riski bulunan öğrencilere yardım etti

        Kayseri'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan öğrenciler, polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı.

        Trafik yoğunluğu ve farklı nedenlerle sınava gireceği okula geç kalma riski bulunan öğrenciler, polis ekiplerinden yardım istedi.

        Motorize ekipler, yedek kask verdikleri öğrencileri sınava gireceği okula ulaştırırken, bir öğrencinin unuttuğu telefonu da polis yardımıyla annesine teslim edildi.

        Çocuğunu sınava son anda yetiştiren polise teşekkür eden bir veli ise "Allah, polisimize, askerimize, devletimize zeval vermesin. Motosikletle son anda yetiştirdiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Polis de öğrenciyi sınava yetiştirdiği için mutlu olduğunu belirterek, başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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