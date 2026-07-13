Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de şarampolde askıda kalan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'de şarampolde askıda kalan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkarak şarampolde askıda kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Kayseri'de şarampolde askıda kalan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkarak şarampolde askıda kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda Hisarcık yönüne giden Mahmut M. yönetimindeki 38 AGJ 777 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra şarampole devrilmeden askıda kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yardımıyla askıda kalan otomobilden çıkarılan sürücü Mahmut M, ambulansla hastaneye götürüldü.

        Askıda kalan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        2 kadının da kalbi durdu!
        2 kadının da kalbi durdu!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde Başkan Büyükkılıç imzasıyla önemli kararlar
        Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde Başkan Büyükkılıç imzasıyla önemli kararlar
        Yıkım çalışmasındaki iş makinesi devrildi: 1 yaralı
        Yıkım çalışmasındaki iş makinesi devrildi: 1 yaralı
        Kayseri'de Mimar Sinan'ı Anma ve Evliyalar Günü Pilav Etkinliği yapıldı
        Kayseri'de Mimar Sinan'ı Anma ve Evliyalar Günü Pilav Etkinliği yapıldı
        Kazada ölen uzman çavuş, eşi ve 8 aylık bebekleri toprağa verildi
        Kazada ölen uzman çavuş, eşi ve 8 aylık bebekleri toprağa verildi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları devam ediyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları devam ediyor
        Başkan Yalçın: "15 Temmuz milletimizin iradesine, özgürlüğüne ve geleceğine...
        Başkan Yalçın: "15 Temmuz milletimizin iradesine, özgürlüğüne ve geleceğine...