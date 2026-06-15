Kayseri'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde silahlı kavgada yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, 11 Haziran'da Kayabaşı Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla yaralanan K.A. kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili S.A. ve E.Ö'nün gözaltına alındığı öğrenildi.

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