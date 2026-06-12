Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletteki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan'ın ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.



Kayseri 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir E. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları, maktul Yaren'in annesi Binnaz ve babası Mehmet Mercan ile yakınları hazır bulundu.



Duruşmada söz verilen sanık Kadir E, olayın bir kaza olduğunu ve herhangi bir kastının olmadığını ileri sürdü.



Böyle olmasını istemediğini belirten Kadir E, "Yaklaşık 3 aydır cezaevindeyim. Evin geçimini ben sağlıyorum. Ceza alacağımı biliyorum. Yakın zamanda bir çocuğum daha olacak. Olay tamamen trafikte olan bir kazaydı." ifadesini kullandı.



Hakkındaki suçlamaları reddeden Kadir E, tahliyesini talep etti.



Müşteki anne Binnaz Mercan da sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederek "Sanık 'İstemeden oldu diyor da neden alkollüydü, neden hız yaptı? Kızımın hatırasına devlet tarafından destek çıkılmasını istiyorum. Kızımın önemli projeleri vardı." diye konuştu.



Cumhuriyet savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.



Hakim, sanık Kadir E'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Ayrıca Mercan'ın doktor adayı arkadaşları Kayseri Adalet Sarayı'na beyaz önlükleriyle gelerek acılı aileye destek oldu.



Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan ailenin avukatı Nazime Kalan, sanığın tutukluk halinin devam etmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Kalan, sanığın en üs sınırdan cezalandırılmasını ve indirim yapılmamasını istediklerini ifade etti.



Binnaz Mercan ise sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Benim binlerce çocuğum var. O adam çıkarsa bu çocuklardan birine zarar verecek. Sevdiği olan herkese sesleniyorum. Sesimizi duyun. Bugün benim başıma gelen yarın sizin de başınıza gelecek." diye konuştu.



Göz yaşlarına hakim olamayan anne Mercan'ı, kızının arkadaşları teskin etti.



- Olay



Merkez Talas ilçesinde 20 Mart 2026'da, kullandığı motosikletle Kadir E. idaresindeki 38 YE 008 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 22 yaşındaki Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.



Gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştı.



Kadir E. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek 25. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.



