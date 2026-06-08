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        Kayseri'de tramvayla kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 19:43 Güncelleme:
        Kayseri'de tramvayla kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Aşık Veysel Bulvarı'nda T.Ç. yönetimindeki tramvay ile T.K. idaresinde 38 ZC 678 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada tramvayda bulunan ve hafif şekilde yaralanan 5 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.










        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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