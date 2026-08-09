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        Kayseri'de yağma ve kasten öldürme şüphelisi 2 kişi tutuklandı

        Kayseri'de "yağma" ve "kasten öldürme" olayına karıştıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 19:50 Güncelleme:
        Kayseri'de yağma ve kasten öldürme şüphelisi 2 kişi tutuklandı

        Kayseri'de "yağma" ve "kasten öldürme" olayına karıştıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince, Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen "yağma" ve "kasten öldürme" olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, yapılan incelemelerde, kimlikleri tespit edilen E.T. (18) ve B.K. (18) saklandıkları adreste gözaltına alındı.

        İkamette yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen biber gazı ve bıçak ile gasbedilen cep telefonu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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