Kayseri'de "Yaza Merhaba, Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından "Yaza Merhaba, Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenlenecek.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğaseverler, 28 Haziran'da Ali Dağı 360 tesislerinde bir araya gelecek.



Doğanın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, hem sabah yürüyüşüyle güne enerjik bir başlangıç yapacak hem de çeşitli sportif ve interaktif oyun alanlarında eğlenceli anlar yaşayacak.



Ücretsiz olarak düzenlenecek organizasyonda katılımcılara sabah kahvaltısı ile çay ve su ikramı da yapılacak.





Sabah 08.00'de başlayacak etkinliğe katılmak isteyenler, kayıt işlemlerini yalnızca online olarak gerçekleştirebilecek.



Başvurular, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

