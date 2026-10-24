Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'nin ticaret geçmişi fotoğraflarla anlatıldı Koleksiyoner Faruk Yaman: "Kayseri ticaretini burada fotoğrafladık"

        Kayseri'nin ticaret geçmişi fotoğraflarla anlatıldı Koleksiyoner Faruk Yaman: "Kayseri ticaretini burada fotoğrafladık"

        Koleksiyoner Faruk Yaman tarafından düzenlenen, Kayseri'nin geçmişten günümüze ticari hayatını anlatan sergide 40 fotoğraf ve 6 gazete ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 21:03 Güncelleme:
        Kayseri'nin ticaret geçmişi fotoğraflarla anlatıldı Koleksiyoner Faruk Yaman: "Kayseri ticaretini burada fotoğrafladık"

        Koleksiyoner Faruk Yaman tarafından düzenlenen, Kayseri’nin geçmişten günümüze ticari hayatını anlatan sergide 40 fotoğraf ve 6 gazete ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Kayseri’nin ticaret tarihine ışık tutan sergide, kentin geçmiş dönemlerdeki ticari yaşamını yansıtan 40 fotoğraf ile 6 gazete yer aldı. Kentin tarihî ve kültürel hafızasını yansıtan eserler, ziyaretçilere Kayseri’nin ticari geçmişine ilişkin görsel bir yolculuk sundu. Koleksiyoner Faruk Yaman’ın arşivinden hazırlanan sergi, Kayseri’nin yıllar içerisindeki ticari gelişimini ve geçmişten günümüze uzanan değişimini gözler önüne serdi.

        REKLAM

        Fotoğraf ve gazeteler aracılığıyla kentin ekonomik ve sosyal yaşamına ilişkin izler ziyaretçilerle buluşturuldu. Kentte düzenlenen bir balo öncesi katılımcıların beğenisine sunulan sergi hakkında konuşan Koleksiyoner Faruk Yaman, "Klasik bir Faruk Yaman sergisindeyiz. Orijinal fotoğrafların yer aldığı, 40 fotoğraf ile sergimizi gerçekleştiriyoruz. 6 tanede orijinal gazete yer almaktadır. Buradaki serginin amacı Kayseri’ni ticaret hayatını anlatmak. Şu anda Kayseri ticaretini 1900’lü yıllardan başlayan ve günümüze kadar gelen fotoğraflarla seyir halindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun, katılımcılara teşekkür ediyorum. Kayseri ticaretini burada fotoğrafladık" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"

        Benzer Haberler

        Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havaya savruldu: 1 yaralı
        Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havaya savruldu: 1 yaralı
        Kayseri'de 738 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi
        Kayseri'de 738 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi
        Kayserispor, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayserispor, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
        Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
        Kayseri'de 738 öğrenci hafız oldu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şa...
        Kayseri'de 738 öğrenci hafız oldu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şa...
        Kayseri'de hafızlığını tamamlayan 738 öğrenci belgesini aldı
        Kayseri'de hafızlığını tamamlayan 738 öğrenci belgesini aldı